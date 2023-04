Teammanager Pep Guardiola hat die Stars von Manchester City gewarnt, Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf die leichte Schulter zu nehmen. "Ich weiß, wie es gegen Bayern München ist", betonte der frühere Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters, "wenn du auch nur ein bisschen passiv bist, wirst du leiden."

Der englische Meister geht mit einem 3:0 aus dem Hinspiel in die Entscheidung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in München. Die Statistik spricht klar für City: Erst vier Klubs haben in der Geschichte der Champions League einen Rückstand von drei oder mehr Toren wettgemacht. Außerdem verlor Manchester unter Guardiola (seit 2016) nur dreimal mit drei oder mehr Treffern Differenz.

"Es ist ein Finale", warnte der 52-Jährige vor dem Wiedersehen mit einem "top, top, top Team. Ich kenne den Charakter und die Persönlichkeit der Bayern und ihrer Spieler, ihre Mentalität. Wir müssen viel arbeiten und in schwierigen Momenten mental stabil sein."

Der Kabinenstreit im Hinspiel zwischen den Bayern-Stars Sadio Mane und Leroy Sane mache die Münchner sogar "absolut" gefährlicher: "Das schwächt sie nicht, das stärkt sie", behauptete Guardiola: "Sie werden am Mittwochabend ihre beste Leistung zeigen."

Seine Elf müsse "aggressiv auftreten, um zu gewinnen. Das ist meine Grundhaltung, und die muss auch in die Köpfe meiner Spieler." Dort, nicht mit den Beinen werde das Duell entschieden: "Wir brauchen viel Energie und große Courage. Wenn wir auch nur ein bisschen passiv sind, können sie uns dasselbe antun, was wir ihnen angetan haben."