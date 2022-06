Halle (SID) - Fußball-Drittligist Hallescher FC trauert um seine Vereins-Ikone Bernd Bransch. Wie der Verein am mitteilte, verstarb der zweimalige DDR-Fußballer des Jahres am Samstag im Alter von 77 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Bransch hatte die DDR-Nationalmannschaft bei der WM 1974 als Kapitän aufs Feld geführt und sowohl die Gold- (1976) als auch die Bronzemedaille (1972) bei den Olympischen Sommerspielen mit der Auswahl gewonnen.

"Im Namen aller Mitglieder, Aktiven, Fans, Sponsoren, Mitarbeiter und Gremienvertreter spreche ich der Familie von Bernd Bransch unser herzlichstes Beileid aus", sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach: "Es liegt an uns allen, die Erinnerung an unser Ehrenmitglied, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Vereins und wichtigsten Botschafter der Stadt Halle in Ehren zu halten und sein Vermächtnis fortzuführen."

Bransch hatte seine aktive Karriere 1977 beendet, dem Halleschen FC war er auch danach treu geblieben, fungierte unter anderem als Klubpräsident und war im Alter von 70 Jahren noch im Verwaltungsrat des Vereins.

Während seiner aktiven Karriere hatte Bransch fast 300 Spiele für den SC Chemie und den HFC Chemie in der DDR-Oberliga bestritten. Eine Saison war er für den FC Carl Zeiss Jena aufgelaufen, mit dem er den FDGB-Pokal gewann.