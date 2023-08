Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz feiert mit dem FC Arsenal in der englischen Premier League den perfekten Saisonstart.

Nicht überzeugend, aber erfolgreich - der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz feiert mit dem FC Arsenal in der englischen Premier League den perfekten Saisonstart. Nach dem Auftaktsieg gegen Nottingham Forest (2:1) gewannen die Gunners mit Havertz in der Startelf am Montagabend auch bei Crystal Palace 1:0 (0:0).

Ein Foulelfmeter von Kapitän Martin Ödegaard in der 53. Minute bescherte Arsenal im Selhurst Park den Sieg. Havertz spielte offensiv unauffällig und war nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen seinen Teamkollegen Takehiro Tomiyasu (67.) auch in der Verteidigung gefordert.