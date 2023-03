Köln (SID) - Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes sieht in Thomas Müller weiterhin einen wichtigen Baustein für den Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich bin der Meinung, dass Thomas immer noch ein unheimlich wichtiger Spieler für eine Mannschaft sein kann. Er ist ein unheimlich kommunikativer Spieler, der sich in unterschiedlichen Gruppierungen in der Nationalmannschaft bewegt und immer alle Spieler zu einer Einheit zusammenfließen lässt", sagte Höwedes in der ran Bundesliga Webshow.

Müller (33) wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Länderspiele gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz und drei Tage darauf gegen Belgien in Köln berufen, Flick will zunächst jungem Personal eine Chance geben. Laut Höwedes sei Müller aber "so erfahren, dass er damit umgehen kann". In Hinblick auf die Heim-EM 2024 empfiehlt Höwedes, dessen Vertrag als Teammanager der deutschen Nationalmannschaft im Dezember auch aus "familiären Gründen" auslief, auf die "formstärksten Spieler zu setzen. Falls das bei Thomas der Fall ist, dann liegt das nicht daran, dass die anderen nicht performt haben."