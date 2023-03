Die Italienerin Maria Sole Caputi leitet das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend in Mainz gegen Peru.

Frankfurt am Main (SID) - Die Italienerin Maria Sole Caputi leitet das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru. Das geht aus der Ansetzung der Europäischen Fußball-Union ( UEFA) hervor. Die 32-Jährige ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin und pfiff im Oktober 2022 als erste Frau ein Spiel der Serie A.

In Katar erlebte die DFB-Auswahl eine Premiere, als die Französin Stephanie Frappart beim 4:2 gegen Costa Rica als erste Schiedsrichterin eine Begegnung bei einer Männer-WM leitete. Die erste Frau, die ein Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gepfiffen hat, war im November 2021 die Kroatin Ivana Martincic. Sie kam beim 9:0 in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein zum Einsatz.