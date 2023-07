In Zusammenarbeit mit der Initiative We Play Green hat die Nachhaltigkeitsinitiative Football for Forests (F4F) ihre gleichnamige App gelauncht.

In Zusammenarbeit mit der Initiative We Play Green des norwegischen Nationalspielers Morten Thorsby von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Nachhaltigkeitsinitiative Football for Forests ( F4F) ihre gleichnamige App gelauncht. Unter der Schirmherrschaft des Auswärtigen Amts soll mithilfe der App eine breitflächige Renaturierung tropischer Wälder durch die Kraft des Fußballs umgesetzt werden, wie die Initiative mitteilte.

Im Rahmen eines Launch-Events im Stadion An der Alten Försterei wird die App am Freitagabend vorgestellt, unter anderem wird die frühere deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult, die als Botschafterin der Initiative fungiert, in Köpenick erwartet.

"Regenwälder haben eine unermessliche Bedeutung für die Menschheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass We Play Green und Football for Forests gemeinsam die Kraft der globalen Fußballfamilie nutzen können, um diese Ökosysteme zu schützen", sagte Thorsby, der sich seit Jahren für den Umweltschutz einsetzt.

In der sogenannten Forest Restoration League, der globalen Aufforstungsliga, können in der App sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen einen Geldbetrag für jedes Tor einsetzen, das ihre Mannschaft schießt. "Football for Forests bietet jeder und jedem die einmalige Gelegenheit, aktiv am Waldschutz teilzunehmen. Jedes Tor, jeder Fan, jedes Unternehmen und jeder Sponsor hilft Wälder wiederherzustellen", sagte Klima-Unternehmerin Christine Strack.

Für die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wurde die App um eine Sonderedition ergänzt.