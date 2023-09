Nach dem dritten Sieg in Folge bleibt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool dem englischen Fußball-Meister und Champions-League-Gewinner Manchester City auf den Fersen. Die Reds setzten sich am Sonntag problemlos mit 3:0 (2:0) gegen Aston Villa durch und schoben sich in der Premier League auf den dritten Platz vor. Tabellenführer ManCity, der am Samstag ein 5:1 gegen den FC Fulham vorgelegt hatte, hat weiter zwei Punkte Vorsprung.

Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai brachte Klopps Team schon in der dritten Minute in Führung. Nach einem Pfostenschuss von Darwin Nunez lenkte Matty Cash den Ball unglücklich ins eigene Tor (22.). Mo Salah sorgte kurz nach Wiederbeginn bereits für die Entscheidung (55.).

Beim vierten Sieg im vierten Spiel für Manchester war Erling Haaland einmal mehr der entscheidende Mann. Europas Fußballer des Jahres erzielte drei Treffer (58./70., Foulelfmeter/90.+5) und stellte außerdem einen neuen Rekord auf. Weil er noch die Vorlage zum 1:0 durch Julian Alvarez lieferte (31.), hat der Norweger nach nur 39 Spielen in der Premier League bereits 50 Torbeteiligungen vorzuweisen: 41 Tore, neun Vorlagen. Er verbesserte damit die Bestmarke des ehemaligen englischen Nationalspieler Andy Cole, der dafür 43 Spiele benötigt hatte.