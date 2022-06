Mönchengladbach (SID) - Bundestrainer Hansi Flick bleibt durch das 5:2 in Mönchengladbach gegen Italien mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ungeschlagen. Am 4. Spieltag der Nations League beendete die DFB-Elf ein erstes kleines Tief von vier Unentschieden in Folge. In 13 Spielen unter Flick stehen nunmehr neun Siege und vier Remis in der Bilanz.

Die deutsche Elf bestritt gegen die Niederlande ihr 991. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 576 Siege, 204 Unentschieden und 211 Niederlagen bei 2236:1162 Toren. - Die Länderspiele unter Bundestrainer Hansi Flick im Überblick:

2. September 2021: Liechtenstein - Deutschland 0:2 (0:1) in St. Gallen

5. September 2021: Deutschland - Armenien 6:0 (4:0) in Stuttgart

8. September 2021: Island - Deutschland 0:4 (0:2) in Reykjavik

8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien 2:1 (0:1) in Hamburg

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland 0:4 (0:0) in Skopje

11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein 9:0 (4:0) in Wolfsburg

14. November 2021: Armenien - Deutschland 1:4 (0:2) in Eriwan

26. März 2022: Deutschland - Israel 2:0 (2:0) in Sinsheim

29. März 2022: Niederlande - Deutschland 1:1 (0:1) in Amsterdam

04. Juni 2022: Italien - Deutschland 1:1 (0:0) in Bologna

07. Juni 2022: Deutschland - England 1:1 (0:0) in München

11. Juni 2022: Ungarn - Deutschland 1:1 (1:1) in Budapest

14. Juni 2022: Deutschland - Italien 5:2 (2:0) in Mönchengladbach