Premier-League-Absteiger Leeds United verleiht den früheren Münchner Mittelfeldspieler Marc Roca für eine Saison an Betis Sevilla. Der spanische Erstligist erhält zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit, die greift, falls Leeds mit Teammanager Daniel Farke den Wiederaufstieg verpasst.

Roca (26) hatte in der abgelaufenen Saison 36 Spiele in allen Wettbewerben für United bestritten (ein Tor). Bei den Bayern war er in zwei Jahren nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinausgekommen, ehe er im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro auf die Insel verkauft wurde.