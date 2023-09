Das Olympiastadion in Athen ist aufgrund erheblicher Mängel am Dach mit sofortiger Wirkung geschlossen worden.

Das Olympiastadion in Athen ist aufgrund erheblicher Mängel am Dach mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Wie das zuständige Olympische Sportzentrum Athen (OAKA) am Freitag mitteilte, erfülle die Glaskonstruktion "nicht die zulässigen Vorschriften für die statische Eignung". Dasselbe gilt für das angrenzende Velodrom.

Folglich werden alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten im Stadion und im Velodrom ab sofort ausgesetzt. Das betrifft vor allem den Fußball-Erstligisten Panathinaikos Athen, der seine Heimspiele in der Europa League im 1982 errichteten Olympiastadion austrägt.

Das Olympiastadion in der Hauptstadt Athen ist die größte Sportstätte in Griechenland. Das fast 9000 Tonnen schwere Dach aus Glas und Metall wurde für die Olympischen Spiele 2004 entworfen.