Fußball-Oberligist Makkabi Berlin setzt nach den jüngsten Spielabsagen in Folge der Angriffe auf Israel seinen Trainings- und Spielbetrieb fort. Wie der jüdische Verein am Donnerstag mitteilte, seien in Abstimmung mit dem Berliner Senat zudem erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beschlossen worden. Nach den Anschlägen am vergangenen Wochenende in Israel waren die für den 8. Oktober angesetzten Spiele der Mannschaften des Vereins verschoben worden.

"Wir als multikulturelle Mannschaft, die auch Moslems und Juden versammelt, wollen unbedingt weiterspielen und uns nicht unterkriegen lassen. Nur so können wir ein Zeichen für Toleranz und friedliches Miteinander setzen", hieß es in einer Erklärung des Mannschaftsrats des 1. Männer-Teams. Bereits am kommenden Sonntag tritt Makkabi im Berliner Landespokal beim FSV Berolina Stralau an.

Zuletzt hatte der Klub für Aufsehen gesorgt, als er sich als erster jüdischer Verein für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifizierte. Dort schied Makkabi Mitte August gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg aus.