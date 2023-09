Matthias Sammer kann sich angeblich vorstellen, den Posten des Bundestrainers zu übernehmen. Dies jedenfalls behauptete Lothar Matthäus am Montag.

Matthias Sammer kann sich angeblich vorstellen, den Posten des Bundestrainers zu übernehmen. Dies jedenfalls behauptete Rekordnationalspieler Lothar Matthäus am Montag. "Ich habe den Namen nicht ins Spiel gebracht, das ist so reingebracht worden (...), und ich weiß nur, dass es Matthias Sammer machen würde", sagte er dem SID bei einem Termin von interwetten.de im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund.

Sammer coachte einst Borussia Dortmund zum Titel, er hat als einstiger Sportdirektor außerdem DFB-Stallgeruch und gehört der nach der WM gegründeten Task Force an. Aus dem Tagesgeschäft hat er sich aus gesundheitlichen Gründen aber zurückgezogen. Zuletzt gab der Europameister von 1996 wieder den Chefmahner ("Wir liegen am Boden") und riet dem Verband zum (gescheiterten) Engagement von Sami Khedira als Sportdirektor. Mit einem profilierten Assistenten an der Seite wäre Sammer "ein praktikables Modell", schreibt die SZ.

Er wisse nicht, dass es Sammer "schlecht geht", sagte Matthäus weiter und ergänzte: "Matthias hat sich jetzt, würde ich sagen, so ausgedrückt, dass er, wenn er gebraucht wird, auch bereit wäre."