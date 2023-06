Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic, der die AC Mailand zum Saisonende verlassen wird, will seine Karriere in der italienischen Fußball-Serie-A fortsetzen. So führt der 41-Jährige angeblich schon Gespräche mit der AC Monza, dem Erstligisten im Besitz des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi. Das berichtete Gazzetta dello Sport am Sonntag.

Berlusconi hatte Ibrahimovic 2010 von Barcelona zu seinem ersten Engagement bei den Rossoneri geholt. "Zlatan ist ein Meister, es ist logisch, dass es für große Meister immer Platz gibt. Der Klub ist gesund und wir spielen gut. Ab Montag werden wir die neue Saison planen. Wichtig ist, dass wer zu uns kommt, eine erfolgreiche Einstellung hat", kommentierte Monzas Coach Raffaele Palladino.

Torjäger Ibrahimovic steht seit 2020 bei den Rossoneri unter Vertrag. Sein am 30. Juni auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.