Weltmeister Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo: Das Duell der Superstars findet am 1. Februar 2024 in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad statt. Messis Klub Inter Miami bestätigte den Termin des Freundschaftsspiels gegen Ronaldos Al-Nassr, zudem geht es für das Team aus der Major League Soccer (MLS) am 29. Januar gegen Al-Hilal.

Erstmals hatten sich Messi und Ronaldo im Jahr 2008 gegenübergestanden. Von 2009 bis 2018, als der Portugiese Ronaldo für Real Madrid spielte und Messi für den FC Barcelona auflief, gab es das Duell mehrmals im Jahr. Die Debatte, welcher der beiden nun der größere und bessere Fußballer ist, beschäftigt Fans seit Jahren.