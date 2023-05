Mittelfeldspieler Ismael Bennacer von Italiens Traditionsklub AC Mailand fällt nach einer Operation am rechten Knie für mindestens sechs Monate aus. Dies teilte Milan am Dienstag mit. Der algerische Nationalspieler hatte sich bereits beim 0:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand verletzt. Bennacer bestritt in dieser Saison 40 Pflichtspiele und erzielt dabei drei Tore.