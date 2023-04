Testen, verbessern, gewinnen: Die deutschen Fußballerinnen gehen mit einem klaren Plan in das Prestigeduell in den Niederlanden.

Sittard (SID) - Testen, verbessern, gewinnen: Die deutschen Fußballerinnen gehen mit einem klaren Plan in das Prestigeduell in den Niederlanden. "Wir schauen auf unser Spiel, die individuelle Leistung der Spielerinnen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Länderspiel am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) beim Vize-Weltmeister: "Wir wollen mutig und schnell agieren, und defensiv diese Kompaktheit und Intensität haben."

Vier Tage später steht gegen Brasilien in Nürnberg (18.00 Uhr/ARD) gleich der nächste hochkarätige Test für den EM-Zweiten an. "Nach hoffentlich aussagekräftigen Spielen werden wir dann sehen", erklärte Voss-Tecklenburg, "welche Themen wir in Hinblick auf die WM zu bearbeiten haben."

Neben der gesetzten Achse um Kapitänin Alexandra Popp wollen insbesondere die Wackelkandidatinnen im WM-Casting Punkte sammeln. "Ich will mich zeigen. Ich möchte die Spielzeit nutzen, um mich für die WM zu bewerben", sagte Laura Freigang von Eintracht Frankfurt. Im niederländischen Sittard soll die Stürmerin "auf jeden Fall" einen Einsatz bekommen, versicherte die Bundestrainerin.

Das zweite Spiel soll noch mehr als WM-Simulation dienen. "Wir wollten eine Mannschaft, die unserem Vorrundengegner Kolumbien vom Spielstil her ähnelt, da passt Brasilien hervorragend", sagte "MVT". Bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase zudem auf Marokko und Südkorea.