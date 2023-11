Das nach einem Angriff auf den Gäste-Teambus abgesagte Spiel der Ligue 1 zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon ist für den 6. Dezember an einem noch nicht festgelegten Ort neu angesetzt worden. Das teilte die französische Fußball-Liga (LFP) am Donnerstag mit. Lyons Trainer Fabio Grosso hatte am Sonntag Schnittwunden im Gesicht erlitten, nachdem der Bus in der Nähe des Stade Velodrome in Marseille mit Steinen beworfen worden war.

Die Partie wurde in der Folge abgesagt. "Der Austragungsort für dieses Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, bis weitere Informationen von den Behörden vorliegen, damit das Spiel unter optimalen Sicherheitsbedingungen für die Spieler und die Öffentlichkeit stattfinden kann", teilte die LFP in einem Statement mit.