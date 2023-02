Marbella (SID) - Nachrückerin Janina Minge hat die erkrankte Lena Oberdorf zwar im Kader der deutschen Fußballerinnen ersetzt, würde aber lieber gemeinsam mit der EM-Heldin das Trainingslager in Marbella bestreiten. "Ich würde schon sagen, dass Lena Oberdorf ein Stück weit ein Vorbild ist für alle Spielerinnen da draußen, auch für mich", sagte die 23-Jährige vom SC Freiburg in einer Medienrunde am Freitag.

Von der zwei Jahre jüngeren EM-Heldin vom VfL Wolfsburg könne sie sich schließlich "sehr viel abschauen", schwärmte Minge: "Sie ist so eine junge Spielerin, hat schon so großen Einfluss auf das Spiel, hat auch schon eine gewisse Mentalität, die wirklich nicht viele Spielerinnen haben."

Oberdorf war bei der EM im vergangenen Sommer als beste junge Spielerin ausgezeichnet worden. Wie DFB-Kapitänin Alexandra Popp schaffte es die Mittelfeldspielerin zudem in die Vorauswahl zur FIFA-Weltfußballerin 2022.

Minge indes wartet noch auf ihr Debüt unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, das womöglich am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) beim WM-Test gegen Schweden in Duisburg winkt. Mit der deutschen Polizei-Nationalmannschaft hat sie im vergangenen Sommer schon mal die Europameisterschaft im norwegischen Trondheim gewonnen: "Das war ein sehr cooles Erlebnis."

Ihre Arbeit bei der Polizei neben dem Profifußball sei "super geregelt", trotz Schichtdienst: "Ich kann mir das so legen, wie es passt. Und ich bin sehr froh, dass mir das so ermöglicht wird."