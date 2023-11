Tausende Fans der Türkei werden das Berliner Olympiastadion zum Brodeln bringen - und Julian Nagelsmann freut sich drauf. "Das wird sehr, sehr laut. Es werden viele türkische Fans da sein, das ist immer schön, eine starke Emotionalität zu spüren", sagte der neue Fußball-Bundestrainer vor dem Länderspiel am 18. November.

Doch so ganz soll Deutschland die Herrschaft über die Stimmung im mächtigen Beton-Bau nicht hergeben. "Wir freuen uns auch, wenn die deutschen Fans mitgrölen und dagegenhalten", sagte Nagelsmann vor dem Treffen mit den Nationalspielern in Frankfurt/Main am Montag. Auch in Wien, "einer wunderschönen Stadt", werde es drei Tage später gegen Österreich heiß hergehen: "Das ist ein schönes Nachbarschaftsduell, das wird außergewöhnlich."

Nagelsmann hat den Doppel-Test auf dem Weg zur immens wichtigen Heim-EM im Sommer daher auch unter das Schlagwort "Emotionen" gestellt. Taktisch geht es ihm vor allem um die Stabilität in der Defensive, an den Feinheiten will er in den ersten Tagen am DFB-Campus feilen: "Das wollen wir jetzt hinkriegen. Wir müssen variabler werden."