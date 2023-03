Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft setzt nach ihrem WM-Debakel wie angekündigt auf mehr Fan-Nähe. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick wird am Montagnachmittag (16.30 Uhr) im Frankfurter Stadion am Brentanobad ein öffentliches Training abhalten. Es dient laut Flick "der Regeneration" vor den Länderspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) - doch auch Spieler, die nicht dabei sind, sollen für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

Das Stadion, in dem die Frauen von Eintracht Frankfurt ihre Bundesligaspiele austragen, fasst etwas mehr als 5000 Zuschauer. Kostenlose Karten können am Montagmorgen ab 9.00 Uhr über das DFB-Ticketportal bestellt werden, limitiert auf vier Karten pro Person.