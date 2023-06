Der DFB kämpft vor dem Länderspiel gegen Kolumbien noch für ein ausverkauftes Stadion in Gelsenkirchen. 4000 Tickets sind noch erhältlich.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kämpft vor dem Abschluss der Länderspielsaison gegen Kolumbien am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) noch für ein ausverkauftes Stadion in Gelsenkirchen. Am Dienstagmorgen waren 47.000 von 51.000 verfügbaren Eintrittskarten für das Duell mit dem 17. der FIFA-Weltrangliste verkauft, 4000 Tickets sind somit noch zu haben.

Bundestrainer Hansi Flick verspricht jedem, der kommt, hundertprozentigen Einsatz. "Siege kann man nicht garantieren", sagte er am Montagabend bei der Ankunft am Essener Hotel Atlantic, aber seine Mannschaft werde das Spiel "absolut konzentriert, fokussiert und mit hoher Intensität" angehen. Gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) hatte die Nationalmannschaft zuletzt enttäuscht.