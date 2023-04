Köln (SID) - Juventus Turin hat seine Chance auf den 15. nationalen Pokalsieg gewahrt. Der italienische Fußball-Rekordmeister holte im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia gegen Titelverteidiger Inter Mailand ein 1:1 (0:0). Das Rückspiel des Derby d'Italia findet am 26. April in Mailand statt.

Juan Cuadrado (83.) traf für Juve, das in der Gruppenphase der Champions League gescheitert war und nun noch in der Europa League vertreten ist. In der Liga ist Turin nach einem Punktabzug nur Tabellensiebter. Für Inter glich Romelu Lukaku in der Nachspielzeit (90.+5) per Handelfmeter aus.

Nach dem Ausgleich ging es auf dem Platz noch hoch her. Lukaku, Cuadrado und Inters Samir Handanovic sahen die Rote Karte. Bei Inter wurde Robin Gosens in der 69. Minute eingewechselt.

Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln US Cremonese und die AC Florenz.