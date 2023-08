Der Kölner Privatsender RTL überträgt das Play-off-Heimspiel des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Kampf um die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League live. Die Partie findet am 31. August (20.15 Uhr) in Frankfurt statt, Gegner ist entweder Hapoel Beer Sheva aus Israel oder Lewski Sofia aus Bulgarien. Das Hinspiel steigt am 24. August.