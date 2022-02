Frankfurt am Main (SID) - Die FIFA hält sich mit möglichen Konsequenzen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zunächst zurück. Der Fußball-Weltverband verwies am Donnerstag auf SID-Anfrage auf eine Stellungnahme von vor zwei Tagen, wonach die FIFA die Situation beobachte. Zudem werde sich Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Donnerstagabend äußern.

Die russische Nationalmannschaft ist weiter im Rennen um die Qualifikation für die WM in Katar. Russland empfängt am 24. März in der Hauptstadt Moskau Polen in den WM-Play-offs. Der Sieger spielt am 29. März gegen Schweden oder Tschechien um das Ticket für Katar und besitzt dabei Heimrecht. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte im Hinblick auf die Partien auf die FIFA verwiesen.