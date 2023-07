Der Red Bull Salzburg stellt seinen deutschen Trainer Matthias Jaissle mit sofortiger Wirkung frei. Das verkündete der Klub am Freitag bei Twitter.

Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat seinen deutschen Trainer Matthias Jaissle mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das verkündete der Klub am Freitag bei Twitter. Einen Tag vor dem Saisonstart in die Bundesliga steht der Serienmeister nun ohne Cheftrainer da. Am Samstag um 19.30 Uhr beginnt die Saison für Salzburg beim SCR Altach.

Hintergrund der Freistellung ist der verkündete Wechselwunsch des 35-Jährigen zum saudischen Klub Al-Ahli. "Wir sind der Ansicht, dass ein Trainer, der sich nur zwei Tage vor dem Start einer wichtigen Saison derart intensiv mit einem möglichen Klubwechsel beschäftigt, bei diesem Auftakt auch nicht dabei sein sollte", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter. Zum Saisonstart übernehmen zunächst die Co-Trainer die Aufgaben.

Damit erreicht der sportliche Aderlass der Salzburger auch die Trainerbank. In Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald (bei RB Leipzig), Noah Okafor ( AC Mailand), Philipp Köhn ( AS Monaco) und Junior Adamu ( SC Freiburg) hat Salzburg bereits zahlreiche Leistungsträger verloren.