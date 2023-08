Fernsehsender Sat.1 überträgt den UEFA Supercup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla live im Free-TV. Das verkündete der Sender am Mittwoch. Das Duell zwischen Champions-League-Sieger Manchester City und Europa-League-Sieger FC Sevilla findet am 16. August (21.00 Uhr) in Piräus statt. Sevilla hat die Trophäe bereits 2006 gewonnen, für City wäre es eine Premiere.