Liverpools neuer Sportdirektor Jörg Schmadtke schließt nicht aus, dass der englische Fußball-Traditionsklub noch einen weiteren Akteur aus der Bundesliga verpflichtet. "Es gibt natürlich immer auch in Deutschland Spieler, die eine Attraktivität haben. Dann ist meine Erfahrung auf dem Markt gefragt. Weil ich natürlich ein bisschen weiß, wie bezahlt wird, wie die Gegenseite bei Verhandlungen vorgeht", sagte der 59-Jährige im Sky-Interview.

Die Reds, gecoacht von Teammanager Jürgen Klopp, hatten bereits den Ungarn Dominik Szoboszlai als Königstransfer für 70 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig unter Vertrag genommen. Schmadtke will seinen "Heimvorteil" nutzen: "Der deutsche Markt ist mein Heimatmarkt und für mich natürlich leichter. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt alle Fernrohre nach Deutschland gerichtet haben."

Er sieht die Aufgabe an der Seite von Klopp als "ganz neue Herausforderung", die er gerne angenommen habe: "Eine spezielle Nummer, ein anderes Land, andere Abläufe. Wenn Liverpool ruft, ruft ein Großer. Dann verändert man sein Mindset und überlegt, ob es vielleicht nicht doch gut wäre, nochmal was Neues auszuprobieren. Deswegen ist es am Ende auch so gekommen und bisher bin ich auch sehr happy darüber."

Schmadtkes Zukunft an der Anfield Road ist allerdings noch nicht geklärt. "Wir haben einen Jahresvertrag abgeschlossen, haben aber die Möglichkeit, uns im August zu fragen, sind wir uns beide noch sicher oder nicht. Wenn sich einer nicht sicher ist, dann geben wir uns die Hand, und ich kriege vielleicht mal ein Ticket, wenn ich vorbeischauen möchte", sagte der langjährige Bundesliga-Geschäftsführer (VfL Wolfsburg, 1. FC Köln, Hannover 96).

In Liverpool steht ein personeller Umbruch an. Roberto Firmino und James Milner haben den Verein schon verlassen. Fabinho und Jordan Henderson stehen vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Schmadtke sieht sich gefordert: "Verjüngen, Geld zusammenhalten und trotzdem sportlich erfolgreich sein."