Gerardo Seoane ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge der "Topkandidat" auf den vakanten Trainerposten bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Der 44 Jahre alte Schweizer könnte demnach auf den in der vergangenen Woche nach nur einer Saison entlassenen Daniel Farke folgen.

Seoane war bis Oktober bei Bayer Leverkusen tätig. Mit dem BSC Young Boys gewann er dreimal in Serie (2019 bis 2021) die Schweizer Meisterschaft. Schon damals war er bei der Borussia im Gespräch, die sich dann aber für Adi Hütter entschieden hatte.

Als weitere Kandidaten in Gladbach werden U23-Coach Eugen Polanski, der eben erst von Eintracht Frankfurt geschiedene Oliver Glasner und Ralph Hasenhüttl (u.a. ehemals RB Leipzig) gehandelt. Gladbach geht zum dritten Mal in Folge mit einem neuen Coach in die neue Spielzeit.