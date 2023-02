Hamburg (SID) - Der italienische Traditionsklub SSC Neapel kann den Meistersekt allmählich kalt stellen. Der Tabellenführer der Serie A siegte auch beim Abstiegskandidaten Spezia Calcio souverän mit 3:0 (0:0) und hält unbeirrt Kurs auf seinen ersten Scudetto seit 33 Jahren.

Der georgische Mittelfeldspieler Chwitscha Kwarazchelia (47./Handelfmeter) und der nigerianische Star-Angreifer Victor Osimhen (68. und 73.) trafen für Neapel. Der Vorsprung der Süditaliener, die in der Champions League Achtelfinalgegner des Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind, an der Tabellenspitze beträgt 16 Punkte auf den Ex-Champion Inter Mailand, der am Sonntagabend AC zum Derby empfängt.