Großer Name, kleine Liga: Mathew Collins, Sohn der Pop-Legende Phil Collins, hat sich dem österreichischen Viertligisten WSG Tirol Juniors angeschlossen. Der 18-Jährige, der zuletzt für die U19 von Zweitligist Hannover 96 gespielt hatte, gefiel laut Tiroler Tageszeitung bei einem Probetraining.

Dabei war seinem neuen Klub zunächst gar nicht bewusst, mit wem man es da zu tun hatte. "Wir googeln unsere Trainingsgäste, um herauszufinden, wie ihr Karriereverlauf war. Erst da ist es uns aufgefallen", sagte Trainer Manuel Ludwiger. Einen Promi-Bonus habe der Mittelfeldspieler nicht, es gehe bei der Verpflichtung rein um das fußballerische Talent.

Phil Collins (72) wurde als Mitglied der Band Genesis, aber auch als Solokünstler ("In the Air tonight", "Another Day in Paradise") bekannt und gehört zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Er hat aus drei Ehen drei Söhne und zwei Töchter.