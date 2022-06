München (SID) - Teammanager Gareth Southgate hat vor dem Nations-League-Duell der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) mit Deutschland seinem Gegenüber Hansi Flick großen Respekt und Bewunderung gezollt. "Man sieht viele Elemente von dem, was er mit Bayern geleistet hat", sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie in der Allianz Arena.

Dabei bezog sich der 51-Jährige auch auf die sieben Profis von Rekordmeister Bayern München, die Flick, der 2020 und 2021 innerhalb eines Jahres als Bayern-Trainer alle sechs möglichen Titel gewann, beim 1:1 in Italien am Sonntag in die Startelf beordert hatte. "Man hat den Zusammenhalt, das Gegenpressing und das Pressing der Offensive gesehen, darauf müssen wir vorbereitet sein", meinte Southgate.

Deutschland sei neben Brasilien "nach wie vor der Maßstab" und verdiene Respekt: "Das ist genau die Art von Test, die wir brauchen." Ungeachtet dessen will Southgate mit seinem Team mutig auftreten. "Wir werden offensiv agieren und wollen eine gute Leistung bringen", sagte er.

Man werde Wege finden, mit dem deutschen Druck umzugehen. "Es ist ein großartiges Spiel für die Fans, und wir hoffen, dass jeder das auch so annimmt", so Southgate.