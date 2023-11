Das Bundesliga-Trio geht laut Sportwettenanbieter bwin favorisiert in den fünften Gruppenspieltag des Europapokals. Ein Sieg von Bayer Leverkusen beim schwedischen Vertreter BK Häcken (21 Uhr/RTL+) in der Europa League ist mit einer Quote von 1,38 notiert. Einen Erfolg des Gruppenschlusslichtes halten die Buchmacher für deutlich unwahrscheinlicher (Quote 6,75).

Bei einem Sieg des SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus (18.45 Uhr/RTL+) zahlt bwin das 1,83-Fache des Einsatzes zurück. Olympiakos ist mit einer Quote von 4,00 notiert. Sollte Eintracht Frankfurt in der Conference League gegen PAOK Saloniki gewinnen (21 Uhr/RTL), gibt es das 1,58-fache des Einsatzes zurück. Festigen die Griechen Platz eins in der Gruppe G, winkt eine Quote von 4,60.