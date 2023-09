Hohn und Spott von den Tribünen? Für Harry Maguire alles nur "Geplänkel" und kein echtes Problem. "Ich kann damit umgehen", sagte der umstrittene englische Fußball-Nationalspieler, er habe nicht "mit mentalem Druck zu kämpfen".

Nationaltrainer Gareth Southgate kritisierte den Umgang mit seinem Verteidiger am Dienstag als "Witz", nachdem sich beim Länderspiel gegen Schottland in Glasgow (3:1) Fans der Gastgeber über Maguire lustig gemacht hatten, englische Anhänger ebenfalls. Maguire erzielte den Treffer der Schotten per Eigentor.

"Ich habe in den letzten Jahren viel durchgemacht und war fast vier Jahre lang Kapitän von Manchester United", sagte Maguire. "Man übernimmt eine große Verantwortung und alles, was damit einhergeht. Das bringt viel Schlechtes und auch viel Gutes mit sich." Derzeit kommt der 30-Jährige bei den Red Devils nicht über eine Reservistenrolle hinaus, ein Wechsel zu West Ham United zerschlug sich.

"Die ersten vier Wochen waren hart, weil es nur ein Spiel pro Woche gab und der Teammanager nicht auf mich gesetzt hat", so Maguire, "aber wir haben jetzt viele Spiele vor uns und ich bin sicher, dass ich viele Spiele bestreiten werde."