Die Telekom wird in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte offizieller Partner der EURO 2024 in Deutschland.

Die Telekom wird in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte offizieller Partner der EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Dies gab der Bonner Konzern am Dienstag auf einer Pressekonferenz im RheinEnergieStadion in Köln bekannt.

Das Unternehmen besitzt die Medienrechte an allen 51 Spielen der EURO, die live bei MagentaTV zu sehen sein werden. Fünf dieser Spiele werden in Deutschland exklusiv nur bei MagentaTV gezeigt, zwölf Spiele sind live im Free-TV bei RTL zu sehen. Außerdem wurde am Dienstag gemeinsam mit dem Kölner Privatsender eine weitreichende Kooperation bei der Produktion und Übertragung der EM-Spiele angekündigt.

Als vollumfänglicher EURO-Produktionspartner covert RTL Deutschland zudem alle 51 Spiele des Turniers plattformübergreifend direkt nach Abpfiff mit ausführlichen Highlight-Rechten. Die Kooperation von Telekom und RTL beinhaltet unter anderem, ein TV-Studio und weite Teile der Produktionsinfrastruktur gemeinsam am Standort von RTL in Köln Deutz betreiben zu wollen.

Als offizieller Partner für Telekommunikationsdienste wird die Telekom die Vernetzung der zehn Stadien und aller Fan-Zonen in den Gastgeberstädten sowie der 24 Mannschaftsquartiere und Trainingszonen sicherstellen. Im Rahmen der Sponsoring-Partnerschaft wird die Telekom das Fahnenträgerprogramm der Europäischen Fußball-Union ( UEFA) präsentieren und bei allen Spielen der EM die Träger der Nationalfahnen stellen.

"Die beispiellose Drei-Säulen-Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel der UEFA und der Deutschen Telekom, die Fans in ganz Deutschland während des Turniers noch umfassender zu erreichen", sagte Guy-Laurent Epstein, der Marketingdirektor der UEFA.