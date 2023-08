Nationalspieler Malick Thiaw hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand in der Serie A einen Saisonauftakt nach Maß erwischt.

Nationalspieler Malick Thiaw hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand in der Serie A einen Saisonauftakt nach Maß erwischt. Mit dem deutschen Innenverteidiger in der Startelf setzte sich Milan am Montagabend 2:0 (2:0) beim FC Bologna durch.

Frankreichs Ex-Weltmeister Olivier Giroud (11.) und der frühere Dortmunder Christian Pulisic (21.) trafen früh für die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli, der wie in der Rückrunde der vergangenen Saison von Beginn an auf Thiaw vertraute. Der 21 Jahre alte Ex-Schalker bildete mit dem englischen Nationalspieler Fikayo Tomori in Bologna ein starkes Duo im Abwehrzentrum.

Thiaw hatte im Juni beim 0:1 gegen Polen sein Debüt im deutschen A-Team gefeiert und auch beim 0:2 gegen Kolumbien gespielt. Er war einer der wenigen Gewinner in der viel kritisierten deutschen Mannschaft.