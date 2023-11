Dank Vorlagengeber Ilkay Gündogan und einem stark aufgelegten Marc-Andre ter Stegen hat der FC Barcelona einen schmeichelhaften Auswärtssieg in der spanischen LaLiga eingefahren. Eine Woche nach der Niederlage im Clasico gegen Real Madrid gewannen die Katalanen bei Real Sociedad San Sebastian mit 1:0 (0:0) und kletterten auf Platz drei - vier Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter FC Girona.

In San Sebastian agierte der amtierende Meister über weite Strecken ideenlos - obwohl Barca-Trainer Xavi seine wohl stärkste Elf von Beginn an aufbot. Mit dabei war auch Robert Lewandowski, der nach Verletzungspause in die Startelf zurückkehrte. Doch das Spielgeschehen bestimmten die Gastgeber, Nationalkeeper ter Stegen war es fast ausschließlich zu verdanken, dass die Gäste ohne Gegentor blieben. In der Nachspielzeit stellte dann Ronald Araujo (90.+2) nach Flanke von Gündogan die Partie auf den Kopf.

Weitaus torgefährlicher zeigte sich Girona, das Überraschungsteam der Saison schob sich dank eines 4:2 (1:1)-Auswärtssiegs bei CA Osasuna zumindest für eine Nacht an Real Madrid vorbei an die Tabellenspitze. Dabei drehten die Gäste einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand mit drei Toren ab der 71. Spielminute. Real kann mit einem Sieg gegen Rayo Vallecano am Sonntagabend jedoch Rang eins zurückerobern.