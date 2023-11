Die deutsche U21 geht mit der Hoffnung auf zwei Siege in ihre letzten EM-Qualifikationsspiele des Jahres. Vor allem das Topspiel gegen Polen am Dienstag wirft seine Schatten voraus, zuvor wartet am Freitag (jeweils 18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Paderborn aber der vermeintliche Underdog Estland. "Wir wollen beide Spiele gewinnen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Die Partie in Di Salvos privater wie sportlicher Heimat Paderborn wird dabei eine Premiere: Nie zuvor spielte eine deutsche U21 gegen Estland. Unbekannt seien die Esten deswegen aber nicht, betonte Di Salvo: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Sie haben bis auf das Spiel gegen Polen sehr enge Ergebnisse erzielt und wollen Fußball spielen."

Ein Sieg gegen Estland, das nur einen Punkt aus vier Spielen geholt hat, ist dennoch Pflicht. Anders sieht es vier Tage später in Essen gegen Polen aus, das mit drei Siegen und 9:0 Toren die Tabelle vor Deutschland anführt. Weil nur der Gruppensieger sicher zur EM 2025 fährt, steht viel auf dem Spiel. "Gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns ein echtes Topspiel", sagt Di Salvo.

Schon in der vergangenen EM-Qualifikation waren Deutschland und Polen aufeinander getroffen, im November 2021 verlor das DFB-Team sein Heimspiel deutlich mit 0:4. Es war die einzige Niederlage der U21 in den vergangenen 15 Qualifikationsspielen - bei 14 Siegen.

Auch die ersten zwei Begegnungen der laufenden Quali hatte die DFB-Auswahl gegen den Kosovo (3:0) und Bulgarien (3:2) gewonnen. Youssoufa Moukoko überragte dabei mit fünf Treffern.