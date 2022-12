Die USA können im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gegen die Niederlande am Samstag voraussichtlich auf Offensivspieler Christian Pulisic setzen.

Doha (SID) - Die USA können im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gegen die Niederlande am Samstag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) voraussichtlich auf Offensivspieler Christian Pulisic setzen. "Es sieht sehr gut aus. Wir müssen aber noch das Training am Freitag abwarten", sagte Chefcoach Gregg Berhalter.

Der frühere Dortmunder Pulisic hatte sich bei seinem Siegtreffer gegen den Iran (1:0) eine Beckenprellung zugezogen. Den Schlusspfiff erlebte er im Krankenhaus.

Gegen die favorisierte Elftal setzt Berhalter auf das "Kollektiv" - und seine Erfahrung aus den Niederlanden. "Ich habe so viel dort gelernt und hatte dort eine tolle Zeit", sagte 49-jährige Berhalter, der nach dem College den Schritt zum FC Zwolle in die Niederlande wagte.

Kapitän Tyler Adams setzt auch auf die Unterstützung aus der Heimat. Der Support, den das Team aus den USA erhalte, sei "ein bisschen surreal", sagte der langjährige Profi von RB Leipzig: "Es ist cool, wie stark so ein Turnier die Wahrnehmung verändern kann."