Marbella (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat aus einem Trainingsspiel gegen Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit wichtige Erkenntnisse ziehen können. "Es ist gut, wenn man im Trainingslager als Vorbereitung auf das wichtige Länderspiel gegen Schweden so ein Match spielen kann, in dem wir alle Spielerinnen einsetzen können", sagte Voss-Tecklenburg nach der Partie über zweimal 30 und einmal 45 Minuten am Freitag in Marbella.

Die beiden Teams hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, aufgrund des Trainingscharakters keine Details zum Ergebnis zu veröffentlichen. Man habe gegen den WM-Teilnehmer "auch taktisch etwas ausprobiert" mit Blick auf die langfristige Weiterentwicklung, erklärte Voss-Tecklenburg: "Wir sind sehr zufrieden heute, dass alles so gut geklappt hat."

Das erste Länderspiel des WM-Jahres steht für die Vize-Europameisterinnen am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg gegen Schweden an, bis Freitag waren über 17.000 Tickets für die Begegnung abgesetzt. Die Weltmeisterschaft findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.