Köln (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Wolfgang Weber sieht in seinem ehemaligen DFB-Teamkollegen Uwe Seeler ein Paradebeispiel in Sachen Vereins-Loyalität. "Der HSV hat an Uwe Seeler sehr viel gehabt, man wird sich als Vorbild für Vereinstreue stets an ihn erinnern", sagte Weber nach dem Tod Seelers am Donnerstag der Kölner Internetzeitung report-k.

Weber war in seiner Karriere ebenfalls nur für einen Verein aufgelaufen, den 1. FC Köln (356 Spiele). 1966 stand er im legendären WM-Finale in Wembley (2:4 n.V.) zusammen mit Seeler auf dem Platz. "Uwe war unser Kapitän, er hat dieses Amt vorbildlich ausgefüllt, und wir haben uns sehr stark an ihm orientiert", sagte Weber: "Uwe war ein toller Kerl".