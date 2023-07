Frankreichs Fußball-Meister Paris St. Germain und Trainer Christophe Galtier gehen nun auch offiziell getrennte Wege. Auf den Tag genau ein Jahr nach der Verpflichtung verkündete PSG den Abschied des 56-Jährigen, dessen Vertrag noch ein Jahr gültig war. Als Nachfolger wird der ehemalige Barcelona- und Spanien-Coach Luis Enrique gehandelt.

Paris dankte Galtier in einer Mitteilung für dessen "Professionalität und Engagement", mit dem er den Klub zum elften Meistertitel geführt habe - ein französischer Rekord. Der fest eingeplante Titel wurde allerdings vom frühen Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Bayern München in den Hintergrund gedrängt.

Galtiers letzte Wochen im Amt wurden zudem von einer Rassismus-Affäre überschattet, der Coach und sein Sohn waren sogar in Nizza vorläufig festgenommen worden. Galtier weist die Vorwürfe zurück, er muss sich am 15. Dezember in Nizza vor Gericht verantworten. Die ihm vorgeworfenen Vergehen können mit einer Geldstrafe (bis 45.000 Euro), aber auch einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.