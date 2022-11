Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert muss weiter auf seinen ersten Einsatz bei der Fußball-WM in Katar warten.

Doha (SID) - Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert muss weiter auf seinen ersten Einsatz bei der Fußball-WM in Katar warten. Auch für die Spiele am sechsten Turniertag am Freitag ist der Berliner vom Weltverband FIFA nicht berücksichtigt worden. Seine drei weiblichen Kolleginnen wurden ebenfalls erneut nicht nominiert.

Das erste Spiel des Tages zwischen Wales und Iran wird von Mario Escobar aus Guatemala geleitet. Für die Partie zwischen Gastgeber Katar und Senegal wurde der Spanier Antonio Mateu angesetzt. Das zweite Spiel der Niederländer gegen Ecuador pfeift Mustapha Ghorbal aus Algerien. Beim Duell zwischen England und den USA kommt Jesus Valenzuela (Venezuela) zum Einsatz. Dabei ist die Japanerin Yoshimi Yamashita als vierte Offizielle im Einsatz.