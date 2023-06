Nach Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und N'Golo Kante hat die saudische Fußballliga einen weiteren Topspieler mit viel Geld erfolgreich angelockt. Ruben Neves, 26 Jahre alt und portugiesischer Nationalspieler, wechselt von den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League zu Rekordmeister Al-Hilal. 55 Millionen Euro soll Neves kosten, die Wolves gaben an, dass es sich um die höchste Ablösesumme der Vereinsgeschichte handelt.

Anders als Ronaldo (38), Benzema (35) und Kante (32) steht Neves nicht am Ende seiner Karriere. Der defensive Mittelfeldspieler war zuletzt Kapitän der Wanderers, für die er nach seinem Wechsel vom FC Porto sechs Jahre spielte. Für Portugal lief er bei der WM 2022 in Katar und zuletzt auch in den EM-Qualifikationsspielen auf. 41 Länderspiele hat Neves bislang absolviert.

Sein Landsmann Ronaldo spielt für Al-Nassr FC, Benzema geht von Real Madrid zu Al-Ittihad Club, wo er auf Kante trifft. Neves unterschrieb bei Al-Hilal einen Vertrag bis 2026.