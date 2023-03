Knapp die Hälfte der Deutschen hat sich einer Umfrage zufolge vorgenommen, 2023 mehr Sport zu treiben. Mit 36 Prozent ebenfalls hoch im Kurs: Abnehmen. Um beides zu kombinieren, empfehlen sich Workouts wie Spinning, Squash oder Seilspringen. Sie verbrennen ordentlich Kalorien und machen obendrein noch Spaß.

Was sind Kalorien?

Eine Kalorie, meist in Kilokalorien (kcal) angegeben, ist grundsätzlich nichts Negatives, sondern lediglich eine Einheit zur Messung des Energiegehalts von Nahrungsmitteln. Diese Energie braucht der menschliche Körper, um zu funktionieren. Eine ausgewogene Ernährung liefert ihm im Idealfall genau die benötigte Menge an Energie. Überschüsse speichert er in Form von Fettzellen ein. Längerfristig sind diese genauso gesundheitsschädigend wie Defizite.

Der tägliche Kalorienbedarf hängt von individuellen Faktoren wie Körpergewicht und -größe, Geschlecht oder Alter ab. Sie beeinflussen auch den Kalorienverbrauch bei körperlicher Aktivität. Bei den folgenden Sportarten ist er besonders hoch.

Diese Workouts verbrennen die meisten Kalorien: