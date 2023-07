Anlässlich seines zehnten Todestages ist am Mittwoch in Bremen eine Gedenktafel für Bert Trautmann enthüllt worden. Standort ist das Haus im Bremer Stadtteil Gröpelingen, in dem der langjährige Torhüter von Manchester City seine Kindheit und Jugend verbrachte.

Berühmt wurde Trautmann, der als Kriegsgefangener nach England kam und dort später Fußballprofi wurde, durch eine schwere Verletzung in der Schlussphase des englischen Pokalfinales 1956. Trotz eines später diagnostizierten Genickbruchs hielt der Keeper bis zum Abpfiff durch, ManCity siegte gegen Birmingham City mit 3:1.

Als "Legionär" wurde der Weltklassetorwart nie in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn arbeitete Trautmann weltweit als Trainer. Im Alter von 89 Jahren starb der Träger des Bundesverdienstkreuzes am 19. Juli 2013 in seinem Haus unweit von Valencia an einem Herzinfarkt.