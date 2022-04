Köln (SID) - Die ARD überträgt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) zwei deutsche WM-Vorrundenspiele, das ZDF das dritte. Das Erste zeigt zudem am 18. Dezember das EM-Endspiel live, darauf einigten sich die öffentlich-rechtlichen Sender am Samstag. Alle 64 WM-Begegnung sind außerdem beim Streamingdienst MagentaTV zu sehen.

Die ARD zeigt am 23. November um 14.00 Uhr die Begegnung des DFB-Teams gegen Japan sowie am 1. Dezember das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft um 20.00 Uhr. Wer der Gegner in dieser Partie sein wird, Costa Rica oder Neuseeland, wird erst am 14. Juni im letzten internationalen WM-Play-Off-Spiel ermittelt.

Das Zweite überträgt am 21. November um 17.00 Uhr live das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador sowie am 27. November um 20.00 Uhr das Gruppen-Schlagerspiel zwischen Deutschland und Spanien.

Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale, die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Das WM-Finale am vierten Advent (18. Dezember) um 16.00 Uhr ist ebenfalls live im Ersten zu sehen.