Nach Ausschreitungen vor dem Finale der Conference League in Prag sind zwei Fans des AC Florenz in Untersuchungshaft genommen worden. 19 weitere wurden zunächst auf eine Polizeistation gebracht, sie sollen zeitnah des Landes verwiesen werden. Drei Anhänger von West Ham United erlitten bei Auseinandersetzungen in einer Bar im Stadtzentrum Verletzungen, einer von ihnen musste wegen einer Gehirnerschütterung behandelt werden.

Auch im Stadion kam es während des 2:1-Erfolgs von West Ham zu unschönen Szenen. Aus der Fankurve des Londoner Klubs flog eine E-Zigarette in Richtung des Spielfelds, die Cristiano Biraghi am Hinterkopf traf. Der Florenz-Kapitän musste daraufhin wegen einer blutenden Wunde behandelt werden.

Offenbar achteten die Fans bei der Wahl ihrer Wurfgeschosse nicht auf den materiellen Wert. Neben der E-Zigarette, Flaschen und Dosen flogen laut italienischen Medien eine Apple Watch, ein Schuh und eine Kreditkarte aufs Spielfeld.