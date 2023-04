Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat erneut den Aufstieg in die Weltserie verpasst. Das Team von Bundestrainer Antonio Aguilar verlor am Sonntag beim zweiten und entscheidenden Turnier der Challenger Series im südafrikanischen Stellenbosch im Halbfinale gegen Tonga mit 24:33 und musste den Traum vom benötigten Gesamtsieg begraben.

Am vergangenen Samstag hatte Deutschland im Finale bereits gegen die Mannschaft aus dem Südpazifik verloren (14:26), sich durch Platz zwei im Gesamtranking aber in eine gute Ausgangslage für den Sprung in die höhere Spielklasse gebracht. In der Wiederauflage des Endspiels ging das "Wolfpack" nun früh in Führung, geriet aber noch im Verlauf der ersten Hälfte deutlich in Rückstand und holte diesen nicht mehr auf.

Tonga, durch den Halbfinal-Erfolg schon vorzeitig Gesamtsieger beider Wettbewerbe, spielt mit drei Weltserien-Teams beim finalen Play-off-Turnier in London (20. bis 21. Mai) um das letzte Ticket für die kommende Saison. Deutschland gehörte bisher noch nie zum festen Teilnehmerfeld, den angestrebten Aufstieg hatte das Team bereits in den letzten Jahren mehrfach knapp verpasst.

Die Turniere in Stellenbosch waren die ersten wichtigen Events für Aguilar, der das Amt des Bundestrainers kurz nach der WM-Premiere im vergangenen Jahr übernommen hatte.