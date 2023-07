Harter Schlag für Australiens Fußballerinnen kurz vor dem Auftakt ihrer Heim-WM: Star-Stürmerin Sam Kerr hat vor dem Eröffnungsspiel der Matildas gegen Irland am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ARD) in Sydney eine Wadenverletzung erlitten und fällt für die ersten beiden Gruppenspiele aus.

In einem Statement offenbarte die Kapitänin, dass sie sich am Vortag im Abschlusstraining verletzt hatte. "Ich wollte dies mit allen teilen, damit es keine Ablenkung von dem gibt, was wir hier erreichen wollen", schrieb die Torjägerin.

Die medizinische Abteilung des Nationalteams werde den Gesundheitszustand der Chelsea-Stürmerin nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria am 27. Juli neu bewerten, betonte der Verband eine Stunde vor Spielbeginn.