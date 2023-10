Eddie Jones will auch nach dem historischen WM-Aus weiter die australische Rugby-Nationalmannschaft trainieren. "Ich bleibe", sagte der 63-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Sydney: "Ich habe mich immer für das australische Rugby engagiert und möchte es in einem besseren Zustand verlassen."

Ob Jones seinen Vierjahresvertrag, der bis zur Heim-WM 2027 gilt, erfüllen darf, ist aber offen. "Das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe keinen Einfluss auf diese Dinge, ich bin nur der Trainer", sagte er: "Es steht eine Überprüfung an, und wir werden sehen, was am Ende dieser passiert."

Bei der Endrunde in Frankreich war der zweimalige Weltmeister Australien nach Niederlagen gegen Fidschi und Wales erstmals in der Gruppenphase gescheitert. Zudem soll sich der in der Kritik stehende Jones einen Tag vor Turnierstart mit den Verantwortlichen Japans über eine mögliche Rückkehr zu den Brave Blossoms unterhalten haben.

"Ich habe mit niemandem gesprochen", versicherte Jones nun: "Woher die Gerüchte kommen? Ich weiß es nicht."